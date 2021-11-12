Осло, 12 ноября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Норвежская армия проводит учения по установке минных ограждений. Полигоном для отработки действий стал заброшенный карьер в 2,5 километрах от границы с Россией, сообщает Barents Observer.

Учения в Норвегии

«В рамках учений военные закладывают динамит заранее. После этого взрыв даст противотанковой мине мощь, достаточную для уничтожения бронетехники», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Северный флот ВМФ России отработал наступательную операцию возле границ с Норвегией и Финляндией.