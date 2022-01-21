После новогоднего спада пандемия COVID вновь начинает брать свое. Начиная с 5 января, число заражений вирусом начало стремительно расти. Специалисты утверждают, что новый штамм «Омикрон» оказался менее опасным для здоровья, но значительно более заразным — шанс заразиться повторно для уже болевших вырос в пять раз, с одного до пяти процентов. Российские медики готовятся к значительному росту заболевших. По данным на 18 января за сутки было зафиксировано 31 252 новых случая заражения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждает — при неблагоприятном сценарии этот показатель может превысить 100 000. По словам вирусолога Центра им. Гамалеи Анатолия Альштейна, «прививки от заражения новым штаммом практически не защищают. Но прививаться нужно, чтобы избежать летального исхода». Всего к 18 января в России выявлено 10 865 512 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 322 678 летальных исходов, выздоровели 9 902 935 человек. Подробности о борьбе с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

22:49 14.01.2022 Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 63,7%.К 14 января «вакцинация первым компонентом проведена 80 184 717 раз, вакцинация полного цикла — 76 520 849. Сохраняют лидерство 4 региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90%), Санкт-Петербург (83,5%), Карелия (81,9%) и Чукотка (81,1%)», — вице-премьер Татьяна Голикова.

02:20 15.01.2022 По меньшей мере 783 случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» было выявлено в России, заявила журналистам 14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова назвала число выявленных в России случаев заражения «Омикроном»

03:52 15.01.2022 Гинцбург пояснил, что вакцинация от коронавируса не может стать платной, потому что законодательство РФ не предусматривает такого варианта. Подробности в материале: Гинцбург прокомментировал идею о вводе оплаты за вакцинацию от COVID-19

07:28 15.01.2022 Рост заболеваемости COVID-19 вынудил власти Забайкалья продлить действующие ограничения до 12 февраля включительно. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова главного санитарного врача Светланы Лапы, за две недели в крае рост заболеваемости COVID-19 составил 10%. Читайте подробнее: Забайкалье продлило карантинные ограничения по COVID-19

07:33 15.01.2022 Гинцбург рекомендовал всем ревакцинироваться российским препаратом «Спутник Лайт», а пожилым людям старше 65 лет посоветовал вновь пройти вакцинацию двухкомпонентным препаратом «Спутник V». Подробности в материале: Гинцбург рассказал о препаратах, оптимальных для ревакцинации

07:36 15.01.2022 Не менее 729 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в Москве с 20 декабря. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе московского мэра. Подробности в материале: В Москве число выявленных случаев заражения «Омикроном» достигло 729

07:43 15.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 15 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7329 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки. Читайте подробнее: Приангарье потеряло ещё 17 пациентов с COVID-19

08:27 15.01.2022 Напомним, ранее на заседании координационного совета по коронавирусу глава правительства России Михаил Мишустин поручил регионам совместно с Минздравом РФ подготовиться к оказанию медпомощи в связи с распространением в мире штамма «Омикрон». Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о невозможности избежать нового эпидподъема. Это связано с высокой контагиозностью нового штамма. Правительство до конца недели подготовит предложения по дополнительным мероприятиям срочного реагирования при неблагоприятном развитии ситуации для сдерживания взрывного распространения инфекции.

08:28 15.01.2022 Гинцбург посоветовал людям старше 65 лет при повторной ревакцинации делать двукомпонентный «Спутник V». Об этом директор центра им. Гамалеи заявил РИА Новости. Вместе с тем всем остальным он посоветовал выбирать для очередного укола однокомпонентный «Спутник Лайт».

08:34 15.01.2022 При повторной ревакцинации рекомендуется выбирать вакцину «Спутник Лайт», однако людям старше 65 лет имеет смысл делать два компонента вакцины «Спутник V». Об этом заявил Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Об этом: Гинцбург призвал пожилых повторно ревакцинироваться «Спутником V»

08:56 15.01.2022 Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей 6−11 лет стартуют в ближайшее время. Читайте также: Гинцбург рассказал о старте исследований вакцины от коронавируса для детей

09:03 15.01.2022 После заражения COVID-19 у людей может увеличиться число антител-мусорщиков, которые очищают организм от старых погибших клеток. Об этом рассказала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре рассказали о росте числа «мусорщиков» после COVID-19

09:14 15.01.2022 В Челябинской области 14 января обнаружили ещё 199 носителей коронавируса. Среди них один школьник, сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области выявили ещё 199 носителей коронавируса

09:19 15.01.2022 Пункт вакцинации [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM].

09:19 15.01.2022 Граждане России и иностранцы, привитые зарубежными вакцинами, смогут получить в России QR-код на полгода при наличии антител. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 1 февраля соответствующие поправки будут внесены в постановления правительства.

09:28 15.01.2022 Причинами смерти трети пациентов, умерших с диагнозом COVID-19, является цитокиновый шторм, а двух третей — внутрибольничные инфекции. Об этом заявил микробиолог, академик РАН Виталий Зверев в интервью корреспонденту ИА Красная Весна. «Инфекция может быть не обязательно внутрибольничной, а внутри пациента. Потому, что если неправильно лечить и антибиотиком убить чувствительную флору, останется только устойчивая (инфекция). Потом уже поздно применять антибиотики», — сообщил Зверев.

09:35 15.01.2022 В России скоро стартуют испытания вакцины для детей 6−11 лет, рассказал глава Центра Гамалеи Гинцбург. Он добавил, что договоры с компаниями, которые будут проводить тесты, уже подписаны.

09:44 15.01.2022 В Республике Алтай число выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 25 681. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 31 человека. Читайте подробнее: На Алтае подтвердили 31 новый случай COVID-19

09:50 15.01.2022 В Алтайском крае по состоянию на 15 января 2022 года не обнародованы данные о вакцинации от коронавируса. Как передаёт оперштаб, «по техническим причинам выгрузка привитых временно невозможна». Читайте также: На Алтае технические причины не позволили обнародовать данные о вакцинации

09:58 15.01.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 15 января 2022 года, протестирован за сутки 6031 человек, выявлены 310 новых носителей. Это на 21 человека больше, чем накануне, а тестов сделано на 6031 меньше. С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 31 больше (всего 6073). Подробности в материале: В Алтайском крае скончались ещё 27 пациентов с коронавирусом

10:18 15.01.2022 По словам доцента кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павла Зеленихина, чтобы минимизировать риски заражения «Омикроном», необходимо не только проводить ревакцинацию населения, но и соблюдать все меры защиты: носить маски и учитывать социальную дистанцию. Он подчеркнул, что сейчас человечество живет с четырьмя видами коронавируса, пятым из которых как раз станет COVID-19. И должно пройти минимум десять лет, чтобы ковид стал обычной простудой.

10:19 15.01.2022 Ученые из США, изучив свойства ранее неизвестных антител к COVID-19, выделили из них два наиболее эффективно нейтрализующих штаммы «Дельта», «Бета» и «Омикрон». Статья опубликована в medRxiv. Читайте также: Ученые открыли моноклональные антитела, нейтрализующие «Омикрон»

10:23 15.01.2022 В Сибири выявили первые случаи заражения «Омикроном» — вирус подтвердился у двух жителей Тувы. Состояние больных оценивают как стабильное, за ними наблюдают врачи. Также в республике ждут результатов тестов на новый штамм коронавируса других пациентов.

10:45 15.01.2022 В Ростовской области подготовили специальные койки для заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в РФ. Читайте подробнее: В Ростовской области подготовили койки для заразившихся штаммом «Омикрон»

10:46 15.01.2022 Вакцина «КовиВак». zdrav.nso.ru.

10:51 15.01.2022 В Туве за минувшие сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. 17 из них зарегистрировано в столице республики Кызыле. Об этом: В Туве выявлен 21 новый носитель SARS-CoV-2

11:02 15.01.2022 Около половины жителей России (44%) из-за распространения новой разновидности коронавируса, а также роста цен на товары и услуги вынуждены экономить. Это следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob, обнародованных 15 января РИА Новости. Читайте подробнее: Жители России вынуждены экономить из-за пандемии и роста цен — опрос

11:11 15.01.2022 В случае прохождения повторной ревакцинации от COVID-19, то есть делая прививку в третий раз, лучше использовать препарат «Спутник Лайт», однако лицам в возрасте старше 65 лет рекомендуется применять вакцину «Спутник V». Об этом 15 января заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Подробности в материале: Гинцбург призвал пожилых людей ревакцинироваться «Спутником V»

11:18 15.01.2022 Первые два носителя штамма коронавируса «Омикрон» выявлены в Туве. Об этом 15 января сообщил глава республики Вячеслав Ховалыг на своей странице в соцсети Instagram. Об этом: В Туве выявили двух первых заразившихся штаммом «Омикрон»

12:02 15.01.2022 В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 177 163. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 319 носителей. Подробности в материале: В Красноярском крае выявили более 177 тыс. случаев COVID-19

12:10 15.01.2022 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 27 179 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России за сутки выявили свыше 27 тыс. новых носителей коронавируса

12:11 15.01.2022 В России произошёл резкий скачок числа заболевших коронавирусом — за 5 суток почти на 10 тысяч.

12:14 15.01.2022 Российские медики подтвердили 27 179 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 15 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 23 820 новых случаях. В новогодние праздники суточный прирост новых случаев COVID-19 в России опускался до уровня 15−16 тысяч. Скорость распространения новой коронавирусной инфекции начала расти с 11 января. Об этом: В России подтвердили более 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

12:16 15.01.2022 На 15 января 2022 года в 85 регионах России выявлено 27 179 новых случаев коронавируса. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 723 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 26 584 человека. 🔸Москва — 6555 🔸Санкт-Петербург — 3314 🔸Московская область — 2589 🔸Нижегородская область — 736 🔸Свердловская область — 612 🔸Краснодарский край — 561 🔸Ростовская область — 449 🔸Ставропольский край — 428 🔸Пермский край — 419 🔸Воронежская область — 403 🔸Красноярский край — 319 🔸Самарская область — 318 🔸Иркутская область — 311 🔸Республика Саха (Якутия) — 310 🔸Алтайский край — 310 🔸Приморский край — 295 🔸Тюменская область — 269 🔸Ленинградская область — 261 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 251 🔸Новосибирская область — 249 🔸Омская область — 242 🔸Хабаровский край — 240 🔸Тверская область — 238 🔸Саратовская область — 231 🔸Республика Башкортостан — 229 🔸Тульская область — 217 🔸Кемеровская область — 212 🔸Калининградская область — 208 🔸Волгоградская область — 207 🔸Сахалинская область — 204 🔸Республика Карелия — 201 🔸Архангельская область — 201 🔸Челябинская область — 201 🔸Ярославская область — 197 🔸Орловская область — 191 🔸Кировская область — 189 🔸Владимирская область — 187 🔸Липецкая область — 186 🔸Амурская область — 166 🔸Пензенская область — 161 🔸Тамбовская область — 159 🔸Республика Дагестан — 155 🔸Астраханская область — 151 🔸Смоленская область — 150 🔸Брянская область — 147 🔸Калужская область — 139 🔸Республика Бурятия — 131 🔸Забайкальский край — 129 🔸Мурманская область — 127 🔸Вологодская область — 125 🔸Белгородская область — 125 🔸Республика Хакасия — 122 🔸Республика Крым — 122 🔸Томская область — 121 🔸Ивановская область — 114 🔸Республика Татарстан — 114 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 113 🔸Республика Коми — 112 🔸Курская область — 112 🔸Ульяновская область — 112 🔸Новгородская область — 111 🔸Псковская область — 111 🔸Севастополь — 108 🔸Оренбургская область — 105 🔸Рязанская область — 95 🔸Удмуртская Республика — 92 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 82 🔸Курганская область — 76 🔸Чеченская Республика — 75 🔸Республика Ингушетия — 71 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 69 🔸Республика Адыгея — 67 🔸Республика Мордовия — 65 🔸Камчатский край — 60 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 60 🔸Республика Чувашия — 59 🔸Костромская область — 50 🔸Республика Марий Эл — 40 🔸Республика Алтай — 38 🔸Еврейская автономная область — 25 🔸Магаданская область — 24 🔸Республика Калмыкия — 19 🔸Республика Тыва — 19 🔸Ненецкий автономный округ — 6 🔸Чукотский автономный округ — 5 Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 774 304 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 320 634 летальных исхода, выздоровели 9 835 884 человека.

12:17 15.01.2022 Врачи minzdrav.gov.ru.

12:17 15.01.2022 В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 139 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 15 января. Днём ранее, 14 января, в регионе был зарегистрирован 141 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 тыс. 980 человек. Об этом: В Калужской области выявлены 139 новых носителей коронавируса

12:22 15.01.2022 В России за истекшие сутки от последствий новой коронавирусной инфекции умерли 723 человека. 15 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Суточная смертность от коронавирусной инфекции в России снизилась до минимальных значений с лета 2021 года. При этом с 11 января наблюдается быстрый прирост новых случаев COVID-19. Читайте также: Российские медики подтвердили 723 смерти от COVID-19 за сутки

12:24 15.01.2022 В Пермском крае 14 января обнаружили ещё 419 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Прикамье выявили ещё 419 носителей коронавируса

12:32 15.01.2022 В Хакасии число жертв коронавируса за две недели с начала 2020 года достигло 80. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки скончались четыре пациента. Об этом: Жертвами COVID-19 с начала года стали 80 жителей Хакасии

12:34 15.01.2022 За минувшие сутки наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 6 тыс. 555, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 314, Московской области — 2 тыс. 589. Об этом 15 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Подробности в материале: В Москве — 6555 случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье — 2589

12:37 15.01.2022 ТОП-10 регионов РФ по приросту числа заражённых коронавирусом на 15 января 2022 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Москва +6555/2 082 224 (68,5%⬇️) ☑️Санкт-Петербург +3314/876 548 (83,5%) ☑️Московская область +2589/660 444 (76,3%⬇️) ☑️Нижегородская область +736/236 010 (64,6%) ☑️Свердловская область +612/205 050 (61,4%) ☑️Краснодарский край +561/124 716 (56%) ☑️Ростовская область +449/199 103 (60%) ☑️Ставропольский край +428/129 454 (49,1%) ☑️Пермский край +419/165 294 (65,7%) ☑️Воронежская область +403/197 517 (63,6%). Цитата канала «16 негритят».

12:37 15.01.2022 Пункт вакцинации в Приморском крае. primorsky.ru.

12:38 15.01.2022 ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса на 15 января 2022 года (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +68/37 807 ☑️Санкт-Петербург +62/28 934 ☑️Московская область +42/12 722 ☑️Нижегородская область +27/10 186 ☑️Красноярский край +25/9075, Алтайский край +25/6953 ☑️Свердловская область +20/9725 ☑️Самарская область +18/6513 ☑️Иркутская область +17/7160, Волгоградская область +17/5772 ☑️Ульяновская область +13/3938, Тюменская область +13/3587, Омская область +13/3334 ☑️Ростовская область +12/9876, Ставропольский край +12/6285 Цитата канала «16 негритят».

13:05 15.01.2022 Александр Харитонов — главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области — заявил, что распространение штамма «Омикрон» станет последней «серьезной атакой» коронавируса. Интервью опубликовано на информпортале региона. Подробности в материале: Эпидемиолог назвал «Омикрон» последней серьезной атакой коронавируса

13:15 15.01.2022 Нам всем придется переболеть, знаем то мы или не знаем, многие переболеют, даже не подозревая этого — вирусолог Чумаков в эфире «Радио России».

13:17 15.01.2022 Путин поручил правительству до 30 января доработать проект закона о санитарно-эпидемическом благополучии жителей России. Главным акцентом он назвал соблюдение прав граждан.

13:20 15.01.2022 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 449 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 января. Это на 27 случаев заражения больше, чем накануне. Читайте также: В Ростовской области выявили ещё 449 носителей коронавируса

13:22 15.01.2022 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 января. Подробности в материале: Ещё 12 жителей Ростовской области не справились с COVID-19

13:28 15.01.2022 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет. Читайте подробнее: В Бурятии скончались ещё четыре ковид-пациента

13:31 15.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 645 (+147 за минувшие сутки). Читайте подробнее: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семь человек

13:34 15.01.2022 В Ростовской области за последние сутки завершили участие в прививочной кампании от COVID-19 более двух тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 января. Читайте также: Ещё 2 тыс. жителей Ростовской области привились от COVID-19

13:38 15.01.2022 Пункт вакцинации против коронавируса в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

14:26 15.01.2022 В Свердловской области 14 января зарегистрировали 612 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области выявили уже более 205 тыс. случаев COVID-19

14:30 15.01.2022 В Калмыкии за последние сутки выявили 18 носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 15 января. Это на один случай меньше, чем днём ранее. Об этом: Ещё 18 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

14:34 15.01.2022 В Калмыкии за истекшие сутки скончались три пациента, у которых был подтверждён COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 15 января. Об этом: Калмыкия за сутки потеряла троих пациентов с COVID-19

15:19 15.01.2022 Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в нынешнем году Русская православная церковь (РПЦ) рекомендует не совершать крещенских купаний. Об этом 15 января заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Читайте также: В РПЦ рекомендовали отказаться в этом году от крещенских купаний

15:34 15.01.2022 В Омской области за минувшие сутки подтверждено 13 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 3334 жителя региона. Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё 13 жителей Омской области

17:47 15.01.2022 В Ямало-Ненецком АО 14 января зафиксировали ещё 113 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Читайте также: На Ямале выявили ещё 113 носителей коронавируса

17:58 15.01.2022 В Югре 14 января обнаружили ещё 251 заразившегося коронавирусом. Эти данные 15 января приводит оперштаб. Читайте также: В Югре выявили ещё 251 заразившегося коронавирусом

18:05 15.01.2022 В Тюменской области 14 января зафиксировали 269 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Тюменской области выявили уже более 93 тыс. носителей коронавируса

18:48 15.01.2022 Заболевших COVID-19 в России будет еще больше. Об этом 15 января заявил вирусолог Виктор Ларичев. 15 января в стране зафиксировали максимальное число инфицированных с декабря 2021 г. — 27 тыс. 179 случаев. Подробности в материале: Вирусолог спрогнозировал число заражений COVID-19 в РФ

19:15 15.01.2022 В России за сутки проведено более 500 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 15 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 508 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 января остаются 878 123 человека». Читайте подробнее: В России за сутки провели 508 тыс. тестов на SARS-CoV-2

19:48 15.01.2022 В Курганской области 14 января зафиксировали 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Подробности в материале: В Курганской области выявили уже более 52 тыс. носителей коронавируса

19:55 15.01.2022 В Оренбургской области 14 января зафиксировали 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Оренбуржье выявили ещё 105 носителей коронавируса

20:00 15.01.2022 За последние дни в Петербурге число новых случаев COVID-19 увеличилось на 25%. «В первую очередь, это обусловлено распространением нового контагиозного штамма «Омикрон», — заявил 15 января на своей странице в соцсети вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Читайте также: Смольный заявил об угрозе взрывного роста COVID-19 из-за «Омикрона»

20:31 15.01.2022 В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет, говорится в приказе главного санитарного врача региона. Читайте подробнее: В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

21:10 15.01.2022 На фоне роста числа заболевших COVID-19 решение о так называемых QR-кодах действительно теряет всякий смысл, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»). Подробности в материале: Если не закон о QR-кодах: в Госдуме видят два варианта

06:31 16.01.2022 Назальная вакцина от коронавируса является двухкомпонентной, поэтому, если использовать её при первичной ревакцинации, надо вводить два компонента. При использовании назальной вакцины в качестве бустерной достаточно одного компонента. Подробности в материале: Гинцбург рассказал о деталях и особенностях назальной вакцинации

07:51 16.01.2022 Вакцинация. «Спутник Лайт». (сс) Ю. Иванко. Mos.ru.

08:33 16.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 16 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7345 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки. Читайте подробнее: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 16 человек

08:59 16.01.2022 В Алтайском крае сегодня, 16 января, вновь не стали информировать о темпах вакцинации от COVID-19. Причина, как следует из официального сообщения, всё та же: «По техническим причинам выгрузка данных по привитым временно невозможна». Подробности в материале: Алтайский край вторые сутки не информирует о темпах вакцинации от COVID-19

09:09 16.01.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 16 января 2022 года, протестировано за сутки 3957 человек, выявлены 325 новых носителей. Это на 15 человек больше, чем накануне, а тестов сделано на 2074 меньше. Об этом: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 28 человек

09:14 16.01.2022 В Бурятии суточный прирост носителей коронавируса продолжает увеличиваться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки подтверждён 141 новый случай заражения. Об этом: В Бурятии за сутки выявили более 140 носителей коронавируса

09:17 16.01.2022 Назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной. Если её применять для ревакцинации, достаточно одного компонента, сообщил РИА Новости глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

09:29 16.01.2022 Система здравоохранения Красноярского края активно готовится к новой волне пандемии коронавируса, которая ожидается с приходом штамма «Омикрон». Об этом заявил глава регионального минздрава Борис Немик. Об этом: «Глобально массовая волна» — красноярский минздрав о приходе «Омикрона»

09:31 16.01.2022 Американские ученые предупредили, что стремительное распространение штамма коронавируса «Омикрон» гарантирует: он не станет последней версией, передает Associated Press. Читайте подробнее: Ученые рассказали о появлении новых штаммов после «Омикрона»

09:37 16.01.2022 В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе (9 новых носителей). Читайте подробнее: На Алтае выявили 25 новых случаев заражения SARS-CoV-2

09:45 16.01.2022 Роспотребнадзор Иркутской области информирует: Какой инкубационный период у «Омикрона»? Через какое время после заражения «Омикроном» у человека появляются симптомы болезни? По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом «Омикрон» чаще всего составляет 3−6 дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

09:45 16.01.2022 Из-за связанной с пандемией COVID-19 неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Москве ежегодный футбольный турнир среди ветеранов «Кубок легенд имени Константина Еременко», который проводят в конце января, перенесен на более поздний срок. Об этом 16 января рассказал Валерий Гладилин, главный тренер команды — участницы турнира сборной России. Читайте также: В Москве из-за пандемии перенесли Кубок легенд по футболу

09:46 16.01.2022 Производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Санкт-Петербурге.

09:51 16.01.2022 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 16 января от коронавируса первым компонентом вакцины привит 599 531 человек. Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 привиты более 50% жителей региона

09:52 16.01.2022 В Челябинской области зарегистрировано ещё 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области снова выросло число больных COVID-19

09:53 16.01.2022 Центр им. Гамалеи начал клинические исследования препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Они займут три-четыре месяца. «Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — сообщил директор института Александр Гинцбург.

09:56 16.01.2022 Роспотребнадзор информирует. Чем симптомы «Омикрона» отличаются от симптомов «Дельты»? В отличие от симптомов, вызываемых штаммом «Дельта», при заражении «Омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы в целом больше похожи на те, которые бывают при давно известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 °C, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей — высыпания. Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к «Омикрону», чем к предыдущим штаммам. Очевидно, что следует продолжать соблюдение всех ранее известных профилактических мер. При развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике — носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

10:06 16.01.2022 Измерение температуры тела на входе. Казань. kzn.ru.

10:09 16.01.2022 В Туве зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заражения. Читайте также: Прирост носителей коронавируса резко подскочил в Туве

10:47 16.01.2022 В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 2528. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая. Подробности в материале: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё четыре человека

11:05 16.01.2022 На 16 января 2022 года в 85 региона России выявлено 29 230 новых случаев коронавируса. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 686 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 731 человек. 🔸Москва — 6480 🔸Санкт-Петербург — 3958 🔸Московская область — 3147 🔸Нижегородская область — 740 🔸Краснодарский край — 655 🔸Свердловская область— 564 🔸Ростовская область — 494 🔸Ставропольский край— 475 🔸Пермский край — 438 🔸Воронежская область — 417 🔸Республика Саха (Якутия) — 374 🔸Самарская область — 367 🔸Красноярский край — 350 🔸Алтайский край — 325 🔸Иркутская область — 323 🔸Тюменская область — 301 🔸Приморский край — 301 🔸Ленинградская область — 282 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 273 🔸Омская область — 265 🔸Саратовская область— 250 🔸Республика Карелия — 249 🔸Хабаровский край — 244 🔸Тверская область — 239 🔸Новосибирская область — 237 🔸Кемеровская область — 236 🔸Республика Башкортостан — 235 🔸Архангельская область — 223 🔸Тульская область — 223 🔸Волгоградская область — 223 🔸Калининградская область — 221 🔸Липецкая область — 219 🔸Владимирская область — 207 🔸Ярославская область — 203 🔸Челябинская область — 199 🔸Кировская область — 198 🔸Орловская область — 190 🔸Вологодская область —180 🔸Смоленская область — 177 🔸Амурская область — 169 🔸Пензенская область — 164 🔸Республика Дагестан — 161 🔸Тамбовская область — 157 🔸Астраханская область — 154 🔸Брянская область — 153 🔸Сахалинская область —152 🔸Забайкальский край — 147 🔸Калужская область — 140 🔸Республика Крым — 139 🔸Республика Бурятия — 134 🔸Курская область — 134 🔸Мурманская область — 133 🔸Удмуртская Республика — 132 🔸Белгородская область— 131 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 128 🔸Псковская область — 125 🔸Новгородская область — 123 🔸Ульяновская область — 122 🔸Республика Коми — 121 🔸Республика Хакасия — 117 🔸Ивановская область — 116 🔸Оренбургская область — 116 🔸Томская область — 115 🔸Севастополь — 114 🔸Республика Татарстан — 112 🔸Рязанская область — 104 🔸Чеченская Республика — 82 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 81 🔸Курганская область — 75 🔸Республика Адыгея — 72 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 72 🔸Республика Ингушетия — 69 🔸Республика Чувашия — 67 🔸Республика Мордовия — 66 🔸Костромская область — 63 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 61 🔸Камчатский край — 52 🔸Республика Марий Эл — 46 🔸Республика Алтай — 31 🔸Магаданская область — 27 🔸Еврейская автономная область — 23 🔸Республика Тыва — 21 🔸Республика Калмыкия — 18 🔸Ненецкий автономный округ — 6 🔸Чукотский автономный округ — 3 Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 803 534 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 320 летальных исходов, выздоровели 9 858 615 человек.

11:06 16.01.2022 В Москве на 16 января выявлено 6480 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 787 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ находятся 523 человека. В городе выздоровел ещё 2371 пациент после прохождения лечения от COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 907 686.

11:06 16.01.2022 Лаборатория. Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

11:11 16.01.2022 В Свердловской области у четверых человек выявлен штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: Штамм «Омикрон» добрался до Свердловской области

11:16 16.01.2022 Власти Тувы разрабатывают план мероприятий по купированию распространения штамма «Омикрон» в республике. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, будет усилена работа амбулаторного звена системы здравоохранения. Читайте также: В Туве не исключили ужесточения ограничительных мер из-за «Омикрона»

11:24 16.01.2022 По состоянию на 16 января число заболевших коронавирусом за сутки в России выросло на 7,5%, за последние пять суток прирост заболевших составил почти 12 тысяч человек.

11:26 16.01.2022 За минувшие сутки наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 6 тыс. 480, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 958, Московской области — 3 тыс. 147. Об этом 16 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Читайте также: В Москве выявили 6480 новых случаев COVID-19

11:26 16.01.2022 В Российской Федерации за прошедшие сутки было выявлено 29 230 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 16 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В России за сутки выявили почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом

11:30 16.01.2022 В Пермском крае 15 января обнаружили 438 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Прикамье выявили ещё 438 носителей коронавируса

11:36 16.01.2022 В Пермский край поступило ещё 47 400 комплектов вакцины «Спутник V». Об этом сообщает оперштаб. Об этом: Прикамье получило ещё более 47 тыс. компонентов вакцины «Спутник V»

11:36 16.01.2022 В Омской области число случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 134 103. За минувшие сутки зарегистрировано 265 новых носителей. Об этом: Число заражений коронавирусом в Омской области превысило 134 тысячи

11:45 16.01.2022 Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что отечественный препарат «Спутник V» эффективен против нового штамма «Омикрон» коронавируса. «Мутация COVID — самая большая проблема. Вам нужно убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих мутаций [коронавируса]. В этом отношении платформа «Спутник» работает очень хорошо, демонстрируя хорошую нейтрализацию вирусов против [штамма] «Омикрон», — отметил глава РФПИ в интервью телеканалу Би-би-си.

11:46 16.01.2022 В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 23 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе за весь период пандемии достигло 9098. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 стали ещё 23 жителя Красноярского края

11:55 16.01.2022 В Свердловской области 15 января обнаружили 564 заразившихся коронавирусом. Об этом 16 января информирует оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области выявили ещё 564 носителя коронавируса

11:59 16.01.2022 В Ямало-Ненецком АО 15 января выявили 128 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает окружной оперштаб. Читайте подробнее: На Ямале выявили ещё 128 носителей коронавируса

12:04 16.01.2022 Экономить практически на всем в период пандемии стали более 40% россиян — опрос Superjob.

12:04 16.01.2022 Вакцина. kzn.ru.

12:05 16.01.2022 За минувшие сутки наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии — 0,05%. Об этом 16 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Читайте подробнее: Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Калмыкии

12:07 16.01.2022 В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 140 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 16 января. Днём ранее, 15 января, в регионе был зарегистрирован 139 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 120 человек. Об этом: В Калужской области выявлены 140 новых носителей коронавируса

12:11 16.01.2022 В ХМАО-Югре 15 января обнаружили ещё 273 заразившихся коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 273 носителя коронавируса

12:15 16.01.2022 В Томской области за минувшие сутки подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев в регионе за весь период пандемии достигло 63 778. Читайте подробнее: В Томской области выявили 115 новых носителей коронавируса

12:20 16.01.2022 С начала 2022 г. в России продажи клубных карт и абонементов в фитнес-клубы сократились на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом: В России резко сократились продажи абонементов в фитнес-клубы

12:21 16.01.2022 В Санкт-Петербурге уже 150 баров и ресторанов присоединились к акции против введения системы пропусков в заведения общепита по QR-кодам о вакцинации от коронавируса. Об этом в Instagram сообщил известный ресторатор Александр Коновалов. Свое сообщение о количестве участников акции ресторатор сопроводил ироничным стихотворением: «Блокаду пережил народ, не сдавшись ради живота. Наследники же Qr-код принять решают навсегда».

12:44 16.01.2022 За минувшие сутки в Хакасии зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались две женщины в возрасте 77 и 84 лет, а также 61-летний мужчина. Подробности в материале: В Хакасии умерли ещё три ковид-пациента

12:57 16.01.2022 Первые 15 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в Псковской области — власти.

12:58 16.01.2022 Вакцинация в Свердловской области. екатеринбург.рф.

13:20 16.01.2022 В Хакасии за прошедшие сутки выявили 117 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего с начала года в республике подтверждено ровно 1 тыс. случаев инфицирования. Читайте подробнее: Коронавирус за сутки выявили у 117 жителей Хакасии

13:30 16.01.2022 Пока в Приангарье всего четыре подтвержденных случая заражения «Омикроном». Но не стоит расслабляться. Вирус коварен. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор иркутской области Игорь Кобзев: «Поэтому не снижаем темпы вакцинации и ревакцинации. На сегодня двумя компонентами вакцины привиты уже более 1 млн 154 тысяч жителей области. В регионе работают 94 прививочных пункта. Запасы вакцины есть». Читайте подробнее: В Иркутской области нашли четверых заражённых «Омикроном»

14:02 16.01.2022 В Забайкальском крае пока не выявили ни одного случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон», но это может произойти в течение 4−6 недель. Как пояснил главный внештатный реаниматолог-анестезиолог региона Константин Шаповалов, слова которого цитирует «Чита.ру», вирус завезут из другого региона. «Необходим чёткий план открытия новых моностационаров, то есть перепрофилирования коечного фонда», — подчеркнул медик. Читайте также: Забайкалье ждет появления «Омикрона» в регионе

14:02 16.01.2022 Ещё 494 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 января. Это на 45 случаев заражения больше, чем накануне. Читайте также: Ещё 494 жителя Ростовской области заразились коронавирусом

14:04 16.01.2022 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 января. Подробности в материале: В Ростовской области за сутки умерли четыре ковид-пациента

14:08 16.01.2022 За последние сутки число привитых от COVID-19 жителей Ростовской области выросло на 2 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 января. Читайте подробнее: В Ростовской области число привитых от COVID-19 выросло на 2 тыс. человек

14:16 16.01.2022 В Оренбургской области 15 января зафиксировали 116 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Оренбуржье выявили ещё 116 носителей коронавируса

14:27 16.01.2022 В Ростовской области продолжает расти число госпитализаций пациентов с COVID-19. Загрузка ковидных стационаров увеличилась до 65,5%. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 16 января, передаёт ИА REGNUM. Читайте также: В Ростовской области выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

14:28 16.01.2022 В Псковской области у 15 человек, в том числе двоих детей, выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Читайте подробнее: В Псковской области у 13 взрослых и двоих детей выявлен «Омикрон»

14:54 16.01.2022 Сотрудники Нагойского университета (Япония) нашли возможную связь между кишечной бактерией рода Collinsella в организме человека и низкой смертностью от COVID-19, пишет The Japan Times. Подробности в материале: Ученые нашли связь между кишечной бактерией и смертностью от COVID-19

14:55 16.01.2022 В Калмыкии за последние сутки выявили 20 носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 16 января. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее. Об этом: В Калмыкии за сутки выявили 20 носителей коронавируса

14:58 16.01.2022 В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 16 января. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки жертвами коронавируса стали два пациента

15:11 16.01.2022 Учёные из Центра имени Гамалеи рассматривают вариант создания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на основе сразу нескольких штаммов этого патогена. Об этом сегодня, 16 января, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» заместитель директора Центра Денис Логунов. Об этом: В Центре Гамалеи думают над поливалентной вакциной от SARS-CoV-2

15:36 16.01.2022 В Курганской области обнаружили ещё 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Курганской области выявили ещё 75 носителей коронавируса

16:13 16.01.2022 В Тюменской области 15 января выявили 301 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Тюменской области резко выросло число новых случаев COVID-19

16:56 16.01.2022 За последние сутки в Петербурге выявили 3958 новых случаев заражения коронавирусом, что на 644 случая больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 16 января в городском оперштабе. Несмотря на резкий рост числа новых носителей в последние дни, это пока не привело к значительному увеличению госпитализаций с COVID-19. В основном растёт число амбулаторных больных. Об этом: В Петербурге скачок новых заражений пока не привёл к росту госпитализаций

16:58 16.01.2022 В России к 1 февраля ежедневный прирост выявленных пациентов с COVID-19 может достичь 65 тыс. Об этом 16 января сообщил ТАСС заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров. Читайте также: Ученый в России спрогнозировал прирост пациентов с COVID-19 к 1 февраля

18:26 16.01.2022 В России за сутки проведено более 520 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 16 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 524 тысячи тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 января остаются 909 792 человека». Об этом: В России за сутки провели 524 тыс. тестов на SARS-CoV-2

20:43 16.01.2022 Количество привитых первым компонентом двухкомпонентной российской вакцины от коронавируса или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в Петербурге превысило 3 млн человек. Об этом 16 января сообщили в Смольном. Читайте подробнее: Число вакцинированных от ковида в Петербурге перевалило за 3 млн человек

03:43 17.01.2022 Полный курс иммунизации завершил 81% жителей Колымы. Читайте также: На Колыме хуже всех прививаются работники ЖКХ

04:39 17.01.2022 За сутки в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей. Таких высоких показателей по ежедневному количеству заболевших в республике не было ни разу за всё время пандемии. Подробности в материале: В Якутии побит «рекорд» по количеству новых случаев заражения COVID-19

04:52 17.01.2022 В столице Якутии будут тщательно проверять, дезинфицируется ли общественный транспорт. Кроме того, будет введён строгий контроль за графиком движения автобусов. Соответствующее распоряжение 17 января сделал глава города Евгений Григорьев. Подробности в материале: Из-за COVID-19 в Якутске усилят контроль за общественным транспортом

05:40 17.01.2022 За прошедшую неделю новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у пятерых человек, прилетевших в Красноярск из-за границы. Об этом в своём телеграм-канале 17 января сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Об этом: «Омикрон» выявлен в Красноярском крае

05:57 17.01.2022 Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 17 января прошел ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт». Читайте также: Губернатор Приморья ревакцинировался от COVID-19

06:18 17.01.2022 На 17 января в Приморье зарегистрировано с начала эпидемии — 106 906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 90 390 пациентов, скончались от осложнений COVID-19 1634 приморца (+6 — за сутки). Читайте подробнее: В Приморье COVID-19 лишил жизни ещё шесть человек

06:22 17.01.2022 В Амурской области женщин, ожидающих ребёнка, призывают ставить прививки от коронавирусной инфекции. В регионе фиксируются случаи гибели беременных женщин от COVID-19. Подробности в материале: В Приамурье от COVID-19 умирают беременные женщины

06:46 17.01.2022 В Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила журналистам первый замгубернатора региона Ирина Гехт. Об этом: Штамм «Омикрон» добрался до Челябинской области

07:11 17.01.2022 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 17 января, за минувшие сутки было выявлено 274 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 248 случаев. Читайте также: Кузбасс за сутки потерял восемь пациентов с коронавирусом

07:42 17.01.2022 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил активизировать в регионе подготовку к волне «Омикрона». Об этом сообщили 17 января в региональной администрации. Подробности в материале: Томская область готовится к нашествию «Омикрона»

07:56 17.01.2022 Власти Хабаровского края оценили готовность инфекционных госпиталей к возможному увеличению числа пациентов на случай выявления нового штамма коронавируса «Омикрон». Подробности в материале: В Хабаровском крае штамм коронавируса «Омикрон» ожидают через две недели

07:59 17.01.2022 Минздрав Хабаровского края готовится к всплеску заражений коронавирусом, в частности, в детской среде. Подробности в материале: В Хабаровском крае ожидают всплеск заражений детей штаммом «Омикрон»

08:03 17.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 17 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7362 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки. Подробности в материале: В Иркутской области жертвами COVID-19 стали ещё 17 человек

08:07 17.01.2022 «Живой вакциной» может стать любой из штаммов коронавируса, если человек перенёс заболевание в лёгкой форме, «на ногах», но осложнения от такой «вакцинации» могут быть разные, вплоть до летальных исходов. Читайте также: Гинцбург предупредил о высоком риске осложнений из-за «живой вакцины»

08:08 17.01.2022 В Хакасии обнаружены первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщают местные массмедиа и телеграм-каналы. Читайте подробнее: Первые случаи «Омикрона» выявлены в Хакасии

08:11 17.01.2022 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 149 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 78 592. Подробности в материале: В Бурятии выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом

08:12 17.01.2022 Любой штамм коронавируса может стать «живой вакциной», если человек перенес заболевание, но это может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом: Гинцбург оценил вероятность для «Омикрона» стать «живой вакциной»

08:13 17.01.2022 В Аксайском районе Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса отказались от крещенских купаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования. Читайте подробнее: В Аксайском районе Ростовской области отказались от крещенских купаний

08:15 17.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 908 (+263 за минувшие двое суток). Подробности в материале: В Забайкалье число жертв COVID-19 приближается к 2300

08:17 17.01.2022 За неделю с 10 по 16 января уровень заболеваемости COVID-19 в Амурской области вырос на 3,9%. За этот период заразились 1162 человека. Читайте также: В Амурской области увеличивается количество заболевших коронавирусом

08:18 17.01.2022 Вернуться к необходимости ограничений в ближайший месяц могут в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на своей странице в социальной сети. Он сообщил, что динамика распространения штамма «Омикрон» в мире такова, что нужно готовиться к негативному сценарию — кратному росту заболеваемости в ближайшие недели. Читайте также: В Башкирии сообщили о возможном ужесточении антиковидных мер

08:23 17.01.2022 Система здравоохранения в Забайкалье мобилизуется в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Как пояснила зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова, в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении медиков из числа студентов старших курсов. Об этом: Забайкалье в ожидании «Омикрона» мобилизует здравоохранение

08:31 17.01.2022 В Бурятии выявлены первые четыре случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказала журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: «Омикрон» прибыл в Бурятию

08:31 17.01.2022 Власти Забайкальского края опасаются, что ситуация с распространением штамма «Омикрон» не лучшим образом скажется на экономике предприятий. Большое количество заболевших на предприятии может вывести его из строя, поэтому руководителям организаций рекомендовано завершить вакцинацию и строго соблюдать все требования безопасности в период распространения коронавируса. Читайте подробнее: Власти Забайкалья: «Омикрон» может подорвать экономику предприятий

08:33 17.01.2022 В Ульяновской области растёт количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области растёт заболеваемость ковидом

08:39 17.01.2022 В столице Бурятии Улан-Удэ крещенских купелей не будет. Решение принято региональным оперштабом в связи с выявлением первых носителей штамма «Омикрон» и ожидающимся ростом заболеваемости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Подробности в материале: Крещенские купания в Улан-Удэ отменены из-за «Омикрона»

08:44 17.01.2022 Жители Якутии с 17 января могут сдавать тесты ПЦР в частных клиниках, не оплачивая эту услугу. Такое решение принял оперативный штаб республики. Читайте также: Частные клиники Якутии обязали бесплатно проводить ПЦР-тестирование

08:47 17.01.2022 В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 25 739. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 33 новых носителя. Подробности в материале: На Алтае выявили 33 новых носителя SARS-CoV-2

08:53 17.01.2022 На территории Тувы объявлен запрет на проведение массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, запрет продлится до 1 апреля 2022 года. Подробности в материале: В Туве ввели запрет на массовые мероприятия из-за ухудшения эпидситуации

09:00 17.01.2022 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели шесть человек. Об этом сообщили 17 января в республиканском правительстве. Об этом: В Хакасии выявили 105 новых носителей коронавируса

09:01 17.01.2022 Жизнеспособность нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» на различных поверхностях выяснили специалисты центра «Вектор», подведомственного Роспотребнадзору. Как сообщили 17 января в ведомстве, при нахождении вируса во внешней среде его способность к заражению с течением времени снижается. Читайте подробнее: Учёные «Вектора» оценили живучесть «Омикрона» на различных поверхностях

09:24 17.01.2022 В Новосибирской области начало первой рабочей недели после праздничных дней было напряжённым для первичного звена и службы скорой помощи. Об этом на оперативном совещании сегодня, 17 января, заявил губернатор региона Андрей Травников. Читайте подробнее: В Новосибирской области ковидные кол-центры работают в усиленном режиме

09:30 17.01.2022 В Удмуртии по состоянию на 17 января выявили 184 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 163 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 80 422 случаев. Читайте также: Суточная заболеваемость COVID-19 В Удмуртии за неделю выросла втрое

09:32 17.01.2022 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3459 человек. Читайте подробнее: От COVID-19 за сутки скончались двое жителей Удмуртии

09:35 17.01.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 января прививку от коронавируса сделали 675 810 человек. Второй компонент препарата получили 528 088 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: Прививку от коронавируса сделали почти 676 тыс. жителей Удмуртии

09:40 17.01.2022 Штамм коронавируса «Омикрон» уже почти стучится в дверь Магаданской области — заявил главный врач областной больницы Сергей Тимофеев. Подробности в материале: На Колыме прогнозируют взрывную заболеваемость штаммом «Омикрон»

09:44 17.01.2022 В Саратовской области по состоянию на 17 января всего подтвердили 136 499 случаев заражения коронавирусом, из них 235 — за прошедшие сутки. Выздоровели с начала пандемии 127 011 пациентов, за минувший день выписали 639 человек. На стационарном лечении находятся 878 пациентов, на амбулаторном — 3378. Читайте также: В Саратовской области выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом

09:46 17.01.2022 В Туве за минувшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Неделей ранее суточный прирост в регионе составлял 10−11 новых носителей. Читайте подробнее: В Туве заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в пять раз

09:47 17.01.2022 Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё шесть жителей Хакасии, сообщили 17 января в республиканском правительстве. Читайте подробнее: В Хакасии скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

09:52 17.01.2022 На Ставрополье за первую рабочую неделю 2022 года заболеваемость COVID-19 выросла втрое. Если 9 января число выявляемых случаев заболевания в сутки составляло 175 человек, то к 17 января этот показатель увеличился до 509 человек. Такие данные привел утром 17 января губернатор края Владимир Владимиров. Об этом: На Ставрополье заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в три раза

10:00 17.01.2022 В России пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» может произойти 22 января. Такие прогнозы дают исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME). Читайте подробнее: Учёные просчитали сроки пика заболеваемости «Омикроном» в России

10:01 17.01.2022 В Новосибирскую область на сегодняшний день поступило 1 млн 972 тыс. 985 доз комплектов вакцины от коронавируса. Об этом было сказано на оперативном совещании сегодня, 17 января. Читайте также: От коронавируса привились 1,4 млн новосибирцев

10:01 17.01.2022 В Якутии сильно ухудшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. На особый контроль возьмут заболеваемость среди детей. Всех школьников, кроме старшеклассников, отправят на «дистанционку». Об этом: Школьников Якутска из-за COVID-19 отправили на дистанционное обучение

10:06 17.01.2022 Более половины жителей России не одобряют введения QR-кодов. Это на четверть больше, чем было в ноябре 2021 года — 42% против 52% в январе 2022 года. Подробности в материале: В России выросло число противников ведения QR-кодов

10:06 17.01.2022 В Кемеровской области за неделю ревакцинацию от коронавируса прошли 25 563 человека. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 17 января, сообщил заместитель председателя правительства региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник. Читайте подробнее: В Кузбассе отмечен рост числа случаев заражения коронавирусом

10:08 17.01.2022 Эпидемиологическая ситуация в Бурятии продолжает ухудшаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано сразу восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом: В Бурятии за сутки умерли восемь пациентов с COVID-19

10:10 17.01.2022 Сотрудники АО «Балтийский завод» (входит в ОСК), которые не получили QR-код о вакцинации или перенесенном в течение шести последних месяцев COVID-19, либо медотвод от прививки, не смогли попасть на свои рабочие места утром в понедельник, 17 января. Перед проходными работодатель установил лабиринт из ограждений и усилил охрану. Об этом: Сотрудников «Балтийского завода» без QR-кодов не пустили на предприятие

10:14 17.01.2022 В Чувашии с 20 января расширяют действие QR-кодов: сертификаты понадобятся для желающих посетить гипермаркеты и крупные рынки. Это решение принимается «как нельзя кстати» в связи с началом «новой волны» из-за штамма «Омикрон». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 17 января на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев. Читайте также: Глава Чувашии считает своевременным расширение ковидных ограничений

10:22 17.01.2022 В Кемеровской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 108 572 человека — 67,1% от подлежащих вакцинации. Об этом сообщили в региональном минздраве. Читайте подробнее: От коронавируса ревакцинировались более 194 тысяч кузбассовцев

10:24 17.01.2022 В Пензенской области за прошедшую неделю (10—16 января) жертвами коронавирусной инфекции стали 56 человек. Общее количество летальных исходов среди ковид-пациентов по состоянию на 17 января достигло 4783 случаев. Подробности в материале: В Пензенской области от COVID-19 за сутки скончались девять человек

10:24 17.01.2022 В Челябинской области 16 января обнаружили ещё 200 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Челябинской области коронавирус выявили ещё у четверых школьников

10:25 17.01.2022 Власти Хакасии подтвердили информацию о том, что в республике выявлено три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Читайте также: Заражённые «Омикроном» жители Хакасии не выезжали из региона

10:26 17.01.2022 Новый штамм коронавируса «Омикрон» может вызывать конъюктивит. Об этом в беседе с изданием The Daily Express заявила терапевт из Великобритании Нина Аслам. Об этом: Врач из Великобритании назвала неожиданный признак «Омикрона»

10:28 17.01.2022 В Алтайском крае сегодня, 17 января, вновь не стали информировать о темпах вакцинации от COVID-19. Причина, как следует из официального сообщения, всё та же: «По техническим причинам выгрузка данных по привитым временно невозможна». Читайте также: Алтайский край третьи сутки не информирует о темпах вакцинации от COVID-19

10:36 17.01.2022 В Республике Крым подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 января. Накануне, 16 января, сообщалось о 139 новых заразившихся. Читайте также: В Крыму выявлены ещё 148 пациентов с коронавирусом

10:37 17.01.2022 Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев призвал глав районов, руководителей ведомств и предприятий усилить профилактические меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Об этом: Предприятия в Бурятии призвали отправить работников на «удалёнку»

10:39 17.01.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 17 января 2022 года, протестированы за сутки всего 1736 человек, выявлены 325 новых носителей (сколько же, что и накануне), а тестов сделано на 2221 меньше. Подробности в материале: В Алтайском крае скончались ещё 25 пациентов с коронавирусом

10:42 17.01.2022 Жителям Кемерова в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, рекомендовали воздержаться от участия в крещенских купаниях. Читайте также: Пожилым кемеровчанам рекомендовали воздержаться от крещенских купаний

10:53 17.01.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 17 января, получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live». Подробности в материале: Глава Кузбасса заразился коронавирусом

10:55 17.01.2022 В Брянской области 17 января выявлено 160 новых носителей коронавируса — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 76 пациентов, скончались от осложнений 10 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявлено 160 носителей коронавируса

11:00 17.01.2022 В Чувашии экономика «сумела оправиться» после пандемии 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов, представляя предварительные годовые итоги социально-экономического развития Чувашии. Об этом: Вице-премьер: экономика Чувашии восстановилась после пандемии 2020 года

11:10 17.01.2022 Столицу Татарии в 2021 году посетили 3 млн гостей, в предыдущем году в Казань из-за пандемии приезжали 1,7 млн туристов. Подробности в материале: Казань в 2021 году посетили 3 млн туристов

11:21 17.01.2022 Все массовые мероприятия намерены перенести в Башкирии. Об этом 17 января сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона. Так, в республике намерены перенести на более поздний срок проведение фестивалей и физкультурно-массовых мероприятий. Читайте подробнее: В Башкирии из-за пандемии намерены перенести все массовые мероприятия

11:22 17.01.2022 В Северной Осетии есть первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Тесты на него подтвердились у двух граждан, сообщил главный санитарный врач республики Алан Тибилов 17 января в ходе еженедельного аппаратного совещания при главе региона. Читайте также: В Северной Осетии выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон»

11:28 17.01.2022 Девять классов школ и одна группа детского сада Санкт-Петербурга находятся на картине из-за ОРВИ и коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Девять классов школ Петербурга находятся на карантине из-за ковида и ОРВИ

11:34 17.01.2022 За истекшие сутки на территории России было выявлено 30 726 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В России за сутки выявили свыше 30,7 тыс. новых носителей коронавируса

11:36 17.01.2022 Восемь случаев заражения штаммом «Омикрон» зафиксировано в Башкирии. Об этом 17 января сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в правительстве региона. «У пятерых штамм «Омикрон» выявлен по прибытии самолетом из Стамбула, там же были два пассажира из Танзании», — сообщила Казак, добавив, что все 145 пассажиров рейса были обследованы. Читайте подробнее: В Башкирии зафиксировали восемь случаев заражения «Омикроном»