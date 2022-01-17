Самара, , 15:11 — REGNUM 30 новых автомобилей получили медицинские бригады, оказывающие помощь пациентам с COVID-19 в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Скорая

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

17 января глава региона Дмитрий Азаров передал 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus городским станциям скорой медицинской помощи Тольятти (10 автомобилей), Самары (15 автомобилей) и Сызрани (5 автомобилей). На этих современных автомобилях будут транспортировать жителей с COVID-19.

С ноября 2021 года службы неотложной помощи для таких пациентов отработали порядка 900 вызовов.

Автомобили Lada Largus дополнительно оснащены всем необходимым оборудованием и аппаратурой. Это позволяет не только перевозить пациентов, но и при необходимости оказывать им медпомощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область по итогам текущего года признана лучшим регионом страны по реализации медицинских проектов с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).