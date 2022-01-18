Пенза, , 12:14 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки подтвердили 173 случая заражения коронавирусом. Днём ранее зарегистрировали 169 больных. Всего по состоянию на 18 января количество заражений достигло 104 961 случая, сообщает общероссийский оперативный штаб.

В больнице

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Выздоровели с начала пандемии 94 898 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 606 человек.

Скончались всего 4792 носителя коронавируса, из них девять — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных заражений коронавирусом достигло 10 865 512 случаев, 9 902 935 человек вылечились от нового заболевания, 24 564 из которых — за прошедшие сутки.

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