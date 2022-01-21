Элиста, , 06:56 — REGNUM В связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Калмыкии разворачивают койки для детей, которым понадобится госпитализация. Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой в случае необходимости будет развёрнут инфекционный госпиталь на 100 мест.

Койки для больных коронавирусом в Пермском крае Permkrai.ru

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«К счастью, пока пациентов с COVID-19 здесь нет. Надеюсь, что в больницы будет поступать как можно меньше маленьких пациентов», — отметил глава республики Бату Хасиков, посетивший лечебное учреждение.

В настоящее время лаборатория больницы проводит до 200 тестов в сутки. Этот показатель может быть увеличен до 300 ПЦР-тестов в сутки.