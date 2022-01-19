Якутск, , 04:59 — REGNUM Медучреждения Якутии начинают готовиться к прививочной кампании от COVID-19 для детей 12−17 лет. Соответствующий приказ выпустило министерство здравоохранения республики. Вакцинация подростков будет добровольной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

Вакцинация Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Читайте также: Вакцина от COVID-19 для подростков будет доступна на следующей неделе

Приказ датирован 18 января и предписывает медучреждениям организовать работу по вакцинации подростков. Сотрудникам больниц поручено подготовить камеры для хранения вакцины и обеспечить прививочные кабинеты для детей средствами противошоковой терапии, инструкцией по оказанию первой помощи в случае анафилактического шока, аптечкой для экстренной профилактики инфекций, непосредственно попадающих в организм через кровь.

Документ также предписывает сформировать списки детей, которые по возрасту подходят для прививки, и организовать охват подростков вакцинацией на уровне 75%.

«Вакцинация подростков 12−17 лет носит исключительно добровольный характер: прививку будут делать только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя, а подростки 15−17 лет вправе оформлять согласие на прививку самостоятельно», — заверили в министерстве здравоохранения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, поступление в гражданский оборот вакцины «Спутник М» от коронавируса для подростков ожидается уже на следующей неделе, заявил 12 января глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.