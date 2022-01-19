Симферополь, 19 января 2022, 17:30 — REGNUM Режим самоизоляции для жителей старше 60 лет вводят власти Республики Крым. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности в регионе 19 января. Документ опубликован на сайте правительства региона.
Кроме того, этим же документом работодателям рекомендовано с 24 января перевести на удаленный режим работы до 50% сотрудников, на дистанционный режим отправятся 50% муниципальных и госслужащих региона.
В регионе также приостановлено проведение диспансеризации населения, а стационарные организации соцобслуживания переведены на режим полной изоляции.
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Как сообщало ИА REGNUM, после новогодних праздников в Крыму наблюдается устойчивый рост заболеваемости ковидом. В регионе также подтверждён случай заражения штаммом «Омикрон», который характеризуется высокой степенью распространения.