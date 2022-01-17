Астрахань, , 11:57 — REGNUM В Астраханской области 17 января подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом — на 38 больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 83 тыс. 705 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 843 человека.

За весь период 2554 человека скончались. Восемь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,29.