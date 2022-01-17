Волгоград, 17 января 2022, 11:40 — REGNUM Первые случаи заражения штаммом «Омикрон» COVID-19 выявлены в Волгоградской области, об этом заявил 17 января губернатор Андрей Бочаров.
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По данным главы региона, заболевание зафиксировано как среди взрослых, так и детей, им уже оказывается необходимая помощь, проводится дополнительное обследование.
По данным на 16 января в регионе зарегистрировано 132 404 случая заболевания COVID-19.