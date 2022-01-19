Москва, , 14:17 — REGNUM После относительного спокойного периода новогодних праздников в Омской области начала расти заболеваемость коронавирусом. Об этом 19 января заявил губернатор Омской области Александр Бурков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С 15 января мы видим плавный рост уже заболевших. На сегодняшний день заболевших в сутки — 315 человек», — заявил Бурков.

«Самое печальное, сегодня выявлено уже 19 заболевших «омикроном». Хочу отметить, что заболевшие сегодня находятся в больнице, и нету ни одного привитого. Они не были вакцинированы, кто сегодня поступает на больничную койку», — указал он.

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