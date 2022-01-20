Красногорск, , 14:03 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 20 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2795 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 169 случаев больше аналогичного показателя 19 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2626 человек, а днем ранее — у 2754 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 20 января в России было выявлено 38 850 новых случаев заражения коронавирусом.

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