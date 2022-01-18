Ростов-на-Дону, , 16:40 — REGNUM В ходе заседания регионального оперштаба 18 января донской губернатор Василий Голубев обратился к руководителю Ростовского УФАС с просьбой о мониторинге цен на ПЦР-исследования на Дону. Обращение связано с возможным ростом цен на «ковидные» анализы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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«К сожалению, наблюдается тенденция роста цен на проведение ПЦР-исследований прежде всего наверняка в частных организациях», — уточнил глава региона.

По словам Голубева, мониторинг стоимости ПЦР-тестов и других исследований поможет не допустить скачкообразный рост цен.