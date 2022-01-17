Кызыл, , 13:36 — REGNUM Запрет на проведение массовых мероприятий, введённый в Туве 17 января, коснётся двух традиционных праздников. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Ховалыг в ковидном стационаре Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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«В условиях усложняющейся эпидситуации мы вынуждены отказаться от массового проведения крещенских купаний и празднования Шагаа», — отметил он.

Власти региона попросили жителей с пониманием и полной ответственности отнестись к принятым мерам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании оперативного штаба было принято решение о запрете на проведение массовых спортивных, развлекательных, религиозных и других мероприятий до 1 января. Кроме того, будут закрыты детские игровые комнаты, ночные и компьютерные клубы.

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