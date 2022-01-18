Москва, , 14:43 — REGNUM Среди заразившихся «Омикроном» граждан почти 28% людей имеют полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Из числа заболевших, пробы которых прошли секвенирование, имеют полный курс вакцинации 27,9%, однократно привиты 3,2%, не привиты 68,9%, ранее переболели или были вакцинированы или одновременно переболели и были вакцинированы — 4,6%», — сказала Голикова.

Она напомнила о зарубежном опыте, согласно которому повторная вакцинация от COVID-19 поможет защититься от тяжёлого течения болезни.