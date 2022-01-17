Чита, , 08:23 — REGNUM Система здравоохранения в Забайкалье мобилизуется в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Подробности сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Как пояснила зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова, в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении медиков из числа студентов старших курсов.

«Также мы проводим мониторинг наличия препаратов, активизируем службы горячей линии», — отметила циновница.

«Главам муниципалитетов необходимо обеспечить работу входных фильтров в школы и детские сады. В обязательном порядке должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора и Минобразования по нераспространению инфекции: измерение температуры, дезинфекция, разобщение коллективов, масочный режим. Всех детей и работников учреждений при малейших признаках простуды и симптомах вирусных заболеваний нужно отстранять от учебы и работы. Только так мы справимся с пандемией», — подчеркнула Татьяна Цымпилова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае пока не выявили ни одного случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон», но это может произойти 4−6 недель, считает главный внештатный реаниматолог-анестезиолог региона Константин Шаповалов.

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