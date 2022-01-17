Москва, , 16:34 — REGNUM Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — отметил Володин в телеграмм-канале.

Он также поблагодарил читателей канала за обратную связь.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассмотрение законопроекта отложено, объяснив это тем, что проект закона рассматривался под штамм «Дельта», однако из-за новых вызовов он потерял актуальность.

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