Чита, , 07:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 98 143 (+125 за минувшие сутки). Вместе с тем 90 117 пациентов (+404 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2310 человек (+8 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 77 находятся в тяжёлом состоянии (+9), 22 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за последние сутки).

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