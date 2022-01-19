Грозный, , 09:02 — REGNUM В Чечне прирост числа заболевших COVID-19 вернулся к ноябрьским значениям. За прошедшие сутки было зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 19 января в федеральном оперативном штабе. Это вдвое больше, чем в начале января 2022 года, когда в день выявлялось по 40 пациентов с положительными тестами на COVID-19.

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Число выздоровевших в сутки ежедневно не превышает 52 человек. В настоящее время лечение от COVID-19 проходят в регионе 1072 пациента.

Общее число носителей инфекции за все время пандемии коронавируса достигло в республике 31 973 человек, из них выздоровели 29 926 пациентов. Не удалось спасти врачам 975 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Чечне выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

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