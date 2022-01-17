Челябинск, , 06:46 — REGNUM В Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила журналистам первый замгубернатора региона Ирина Гехт.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Первой заразившейся им стала беременная женщина. Она не была привита от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данный штамм обнаружили в Свердловской области. Его выявили у четверых человек.