Москва, , 12:10 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 27 179 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 10 774 304.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 723 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 320 634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 835 884 человека вылечились от нового заболевания, 26 584 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 23 820 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.