Кемерово, , 07:11 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 17 января, за минувшие сутки было выявлено 274 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 248 случаев.

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За это же время 292 пациента выздоровели, восемь человек скончались. Медицинскую помощь на сегодняшний день получают 5986 пациентов с коронавирусом, в стационарах и на домашнем карантине находится 5050 человек.

Всего в регионе выявлено 89 540 случаев заражения коронавирусом, 81 756 человек выздоровели, 1798 пациентов скончались.