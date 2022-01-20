Сыктывкар, , 18:02 — REGNUM В Коми за последние сутки выявили 201 носителя коронавируса, четверть из них — жители республиканской столицы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В лидерах по приросту заболевших — Ухта — 46, Воркута — 13, Усинск и Сосногорский район — по 11. На лечении находятся 2 886 человек.

По данным штаба, за сутки в республике скончались пять ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло до 2732.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми запретили проведение массовых мероприятий.