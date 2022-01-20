Москва, , 12:34 — REGNUM Наиболее частыми симптомами разновидности коронавируса «Омикрон» являются насморк и першение в горле. Об этом в ходе заседания в Общественной палате РФ заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина.

Оксана Драпкина Oprf.ru

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«Эти варианты [коронавируса] очень тропны [привязаны] к верхним дыхательным путям и поэтому такие симптомы как: осиплость голоса, насморк, першение в горле, боль в горле, они довольно типичны», — сказала Драпкина.

По её словам, симптомы в виде потери запаха и вкуса при «Омикроне» встречаются реже.

Также Драпкина отметила, что при «Омикроне» симптомы COVID-19 могут появиться уже через два дня после заражения.