Калуга, , 11:16 — REGNUM Калужская область подготовилась к возможному распространению нового штамма коронавируса «Омикрон» и связанному с этим росту заболеваемости. В настоящее время область располагает 1 тыс. 350 инфекционными койками, подготовлено ещё две тысячи дополнительных коек. Об этом 19 января сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Проверено материально-техническое состояние и оснащение инфекционных стационаров и медицинских организаций, планируемых к перепрофилированию. На особом контроле — наличие в аптеках, поликлиниках и стационарах лекарственных препаратов, особенно противовирусных. В медицинских учреждениях создан необходимый запас лекарств. Заключены контракты на поставку в регион в 2022 году медицинского кислорода.

Продолжается вакцинация и ревакцинация населения. Коллективный иммунитет населения области в настоящее время составляет 63,7%. Усилен контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических требований Роспотребнадзора. Регион готов включиться в кампанию по добровольной вакцинации подростков. Ведется информирование родительского сообщества о важности вакцинации.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские медики готовятся к приходу «Омикрона»