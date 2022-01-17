Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки вторую COVID-прививку получили менее тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 января.

Холодильник с вакцинами Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 977,69 тыс. человек (+ 971 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 926,81 тыс. человек (+ 629 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области после длинных выходных поручено активизировать работу по тестированию населения на коронавируса и нарастить темпы прививочной кампании.

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