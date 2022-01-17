Оренбург, , 14:19 — REGNUM В Оренбургской области вакцинировано от коронавирусной инфекции более 90% педагогов учреждений, подведомственных министерству образования. Об этом сообщил 17 января на брифинге глава минобра региона Алексей Пахомов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Министр отметил, что по поводу вакцинации было много дискуссий. «Педагоги точку в этом вопросе поставили», — сказал Пахомов и выразил надежду, что выбор был взвешенный, а не потому, что «все так сделали».

Что касается вакцинации школьников старше 12 лет, то для этого необходимо согласие родителей или законных представителей. Без этого, с точки зрения действующего законодательства, вакцинацию (медицинскую процедуру) нельзя проводить.

«Если родители согласия не дают, то вакцинировать ребенка никто не будет, что, на мой взгляд, очень и очень плохо. Если у ребенка нет противопоказаний, то абсолютно уверен и готов это аргументировать, это не просто полезно, но и необходимо самому ребенку с точки зрения отдаленных последствий от ковида», — отметил министр.

Он также считает, что логично пройти вакцинацию в школе. Регион получит определенный объем вакцины. Чтобы избежать пересечения потоков детей в поликлиниках, разумнее сделать прививку в образовательном учреждении. Пока сроки вакцинации не известны. Идет подготовительная работа, в частности, определяется количество препарата, необходимого области. Для этого проводятся опросы родителей.