Казань, , 15:12 — REGNUM В Татарии в ближайшее время поступит детская вакцина против новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Ожидается, что вакцина «Спутник M» поступит в Татарию в конце января. В настоящее время в школах республики начали собирать согласие на иммунизацию детей, передает «Татар-информ».

"Сейчас в детских общеобразовательных учреждениях начинается работа по сбору согласий родителей на такую вакцинацию. Это тактика не новая, она прописана в Федеральном законе об иммунопрофилактике. После получения согласий вакцинация будет проводиться в медицинских пунктах школ, колледжей и в детских поликлиниках», — отметил Лопушов.

Подчеркивается, что вакцинация носит добровольный характер. Возраст подлежащих вакцинации детей варьируется от 12 до 17 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области ожидают партию вакцины от коронавируса для подростков в количестве 1342 доз.

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