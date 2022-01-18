Иркутск, , 08:21 — REGNUM По состоянию на 17 января в Иркутской области зарегистрировано 26 случаев COVID-19, вызванных штаммом «Омикрон». Об этом сообщалруководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных. Его слова цитирует пресс-служба иркутского минздрава.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Тем временем, в регионе развернуто 4691 койка для оказания помощи пациентам с кронавирусом. Свободный коечный фонд составляет более 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё несколько дней назад в Иркутской области было всеобще четыре подтвержденных случая заражения «Омикроном».

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