Владивосток, , 06:02 — REGNUM В Приморье за сутки скончались от осложнений COVID-19 ещё семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе края.

Коронавирус Permkrai.ru

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На 20 января в Приморье зарегистрировано 107 864 носителя коронавируса (+336 за сутки). Выздоровели 91 267 человек. Скончались 1652 пациента.

В крае вакцинацию первым компонентом и ревакцинацию прошли 935 956 человек, завершили иммунизацию — 735 017 жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, работодателям Приморья необходимо организовать строгий «входной контроль» на предприятиях — измерять температуру тела, спрашивать о самочувствии и отправлять домой при выявлении признаков инфекционных заболеваний. Соответствующее решение регионального оперативного штаба по коронавирусу основано на рекомендациях Роспотребнадзора в целях профилактики распространения нового штамма коронавируса — «Омикрон».