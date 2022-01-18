Таганрог, Ростовская область, , 12:52 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) нехватку площадей в действующем морге планируется решить путём установки модульного здания. Эту меру местные власти называют экстренной, но временной.

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Приобретение и установку модульного здания обсудили на заседании комиссии по здравоохранению городской думы Таганрога. Площадь модульного здания стоимостью 20 млн 180 тыс. рублей составит 150 кв. метров. В помещениях разместят два секционных стола, а также помещение для хранения тел умерших, пишет портал «Ёрш».

В генеральном плане Таганрога предусмотрен участок для строительства нового здания городского морга, однако в муниципальном бюджете нет средств даже на разработку проектно-сметной документации нового здания.

ИА REGNUM сообщало, что в конце 2021 года в Таганроге возникла критическая ситуация с хранением тел умерших. Прокурорская инспекция выявила нарушения в работе патолого-анатомического бюро. В Таганрогский городской суд было направлено исковое заявление об обязании обеспечить медицинское учреждение необходимым оборудованием и помещениями.

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