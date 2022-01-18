Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Почти 800 тыс. жителям Санкт-Петербурга необходимо пройти повторную вакцинную из-за нового штамма коронавируса «Омикрон», который в скором времени может накрыть Северную столицу.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербурга» сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, уровень коллективного иммунитета в Петербурге — 3,5 млн человек. На сегодняшний день в городе прошли вакцинацию 3,1 млн человек.

«Нужно понимать, что полгода назад у нас было привито 930 тыс., то есть их всех нужно ревакцинировать, так как они теряют свою защиту. Сегодня у нас ревакцинировано 190 тыс., а должно быть 930 тыс. человек», — пояснил Сарана.

По словам чиновника, лекарственных препаратов, которые направлены против «Омикрона», на сегодняшний день нет. Есть лишь один препарат для лечения «Омикрона», массовый выпуск которого не ведется. Чтобы снизить нагрузку на стационары, а также в случае заражения новым штаммом, чтобы болезнь протекала в легкой форме, необходимо ревакцинироваться.

В свою очередь главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит отметила, что недавно в медицинской среде пришли к общему представлению, сколько должно быть антител у человека, чтобы в случае заражения коронавирусной инфекцией заболевание протекало в легкой форме. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вывела шкалу единиц BAU для подсчета антител.

«Мы говорим о количестве, а не о качестве. На сегодня никто не знает, каков уровень их [антител] функциональной активности должен быть, для того чтобы мы гарантировали, что точно не заболеют. Известно, чем выше, если уже около тысячи BAU, то, скорее всего, человек легко заболеет. Пока, сказать, что есть какой-то уровень антител, который точно является защитным, например, при дифтерии защитный титр антител — реакция нейтрализации один на двадцать и выше, а здесь, к сожалению, такой цифры не названо. Пока мы не ориентируемся на уровень антител», — подытожила специалист.

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