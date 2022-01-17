Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Сотрудники АО «Балтийский завод» (входит в ОСК), которые не получили QR-код о вакцинации или перенесенном в течение шести последних месяцев COVID-19, либо медотвод от прививки, не смогли попасть на свои рабочие места утром в понедельник, 17 января. Перед проходными работодатель установил лабиринт из ограждений и усилил охрану. Об этом сообщают сотрудники судостроительного предприятия, на котором, в частности, строятся крупнейшие в мире атомные ледоколы.

Ограничения на вход в «Балтийский завод» по QR-кодам в эпоху панедмии. Vk.com/balt_zavod

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Кордон перед входов на КПП «Балтийского завода» (цитата группы «ВК» Подслушано «Балтийский завод")

Vk.com/balt_zavod

Накануне профсоюз «Балтийского завода» оповестил судостроителей, что с 17 января вступает в силу приказ о недопуске на территорию сотрудников и сторонних лиц без QR-кодов. Ранее ИА REGNUM сообщало, что распоряжение гендиректора завода было издано еще в ноябре 2021 года. В нем говорилось, что все сотрудники и арендаторы, которые трудятся на территории завода, обязаны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотвод.

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«Возможны столкновения между работниками и охраной предприятия. Все это потому, что руководство АО «Балтийский завод» намерено начать пропускать людей только по QR-кодам. При этом надо понять что тут работают две-три тысячи человек», — предупредил сотрудников профсоюзные активисты.

Вместе с тем они отметили, что на территории АО действует жесткая система пропусков. Кроме того, начальники цехов получили списки людей, кто вакцинировался, а кто нет.

Ограничения на вход в «Балтийский завод» по QR-кодам в эпоху панедмии. Vk.com/balt_zavod

«Все QR-коды уже были собраны и пропуска невакцинированных были заблокированы. Зачем еще дополнительно к нормальной пропускной системе добавлять проверку QR-кодов отдельно на проходной — непонятно, — подчеркнули в профсоюзе, указав, что в понедельник ожидается легкий мороз. — Людям придется стоять в очереди, не у всех нормальные телефоны, а также не все будут готовы к этой процедуре и не всем она понятна. За опоздания возможны лишения премий и увольнения».

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского завода, ограничение на вход установлено в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции внутри предприятия. Таким образом, нестабильная эпидемиологическая ситуация в городе вынудила руководство завода ввести эти ограничения.

«Несмотря на то, что вакцинация добровольное решение каждого, директор завода несет прямую ответственность за каждого сотрудника. Если на территорию завода попадут те, кто распространяет инфекцию, то они являются угрозой для тех, кто сделал прививку и хочет остаться здоровым и живым», — подчеркнули в пресс-службе.

Что касается лабиринта из ограждений, которые появились накануне перед входом на проходную, то это сделано специально, чтобы выстроить большое количество людей в очередь и не создавать толпу.

Полицейские следят за порядком на входе у КПП «Балтийского завода» (цитата группы «ВК» Подслушано «Балтийский завод")

Vk.com/balt_zavod

«Это сделано специально на случай, если бы все одновременно пришли. Так как мы заранее предупреждали, что будут какие-то сложности с проходом, то люди пришли раньше, и никаких толкучек не было», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе завода, указав, что все те, кто не предоставил данные о вакцинации или не имел на руках нужных документов, просто не пришли на работу.

Отметим, что сотрудники «Балтийского завода» сообщили в социальных сетях, что утром 17 января вдоль Косой линии стоят автомобили полиции, но никого не останавливают. Судостроители смогли без проблем пройти на территорию завода, не простояв в очереди.

«На Транспортной прошли в 05:40 мск без предъявления кодов, в обычном режиме. Видно что кто предъявлял копию кода начальству, автоматом проходит. Непонятно для чего тогда «лабиринт», — написал один из сотрудников в неофициальной группе завода.

«В 05:30 утра прошёл спокойно, народу еще не было, кюкод ни кто не требовал… Единственное что было — конструкция перед проходной, заставляющая делать зигзаги, как перед входом на Арену», — отметил другой сотрудник Денис К.

«Предлагаю при наличии очереди на проходной, чтобы не замёрзнуть, голосить всем вместе: мужчинам — «бе-е-е-е», женщинам и девушкам — «ме-е--е-е» до прохода через турникеты. Наша сила — в единстве! Пусть начальство знает, что имеет дело с организованными массами трудящихся», — предложил сотрудник Алекса Б.

«Два микроавтобуса полиции у центральной проходной, один на Кожевенной, — отметил пользователь сети и судостроитель Кирилл К. — Начальники цехов стоят перед проходными, видимо для того, чтобы быстро выявлять среди буйных своих подчинённых».

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