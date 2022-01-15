Москва, , 08:34 — REGNUM При повторной ревакцинации рекомендуется выбирать вакцину «Спутник Лайт», однако людям старше 65 лет имеет смысл делать два компонента вакцины «Спутник V». Об этом заявил Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

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Нужно выбирать «Спутник Лайт», а если гражданину больше 65 лет, то имеет смысл сделать ревакцинацию «Спутником V», отметил он РИА Новости.

Гинцбург признался, что заразился штаммом коронавируса «Омикрон», но ему удалось избежать болезни, благодаря «Спутнику V»: был инфицирован, но не наблюдал никаких симптомов.

«Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «Омикрон», и может быть, не узнают, что переболели», — добавил Гинцбург.