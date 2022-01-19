Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки завершили участие в прививочной кампании почти 1,7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 января.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 980,97 тыс. человек (+ 2 272 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 929,19 тыс. человек (+ 1 689 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области темпы вакцинации от COVID-19 остаются на низком уровне. Желающих принять участие в прививочной кампании стало заметно меньше в период новогодних праздников.

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