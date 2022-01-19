Ульяновск, , 13:01 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд выздоравливает одинаковое количество ковидных пациентов. Такую обновлённую информацию опубликовал оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 19 января, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 122 527 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки лабораторно выявлено 158 носителей SARS-CoV-2.

В то же время в регионе победили коронавирус 116 015 человек. В том числе вторые сутки выздоравливают 113 жителей. Доля вылечившихся составляет 94,68% (от числа официально выявленных случаев заражения).

Напомним, что в Ульяновской области умерли 3984 ковидных больных, смертность составила 3,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на амбулаторном лечении остаются 2400 человек, в ковидных госпиталях лечатся почти 700 пациентов. Под наблюдением находятся 6237 контактных лиц.

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