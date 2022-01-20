Калуга, , 14:32 — REGNUM В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 149 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 января. Днём ранее, 19 января, в регионе было зарегистрировано 153 случая заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 716 человек, 63 012 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 269 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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