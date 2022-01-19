Пенза, , 12:56 — REGNUM Первые пять случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» подтвердили в Пензенской области. Об этом 19 января сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Вера Быкова.

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«Подтверждение пришло сегодня. Заболевшие — жители региона в возрасте от 29 до 69 лет. Никто из них не выезжал за рубеж, однако один человек путешествовал по России. Все контакты пациентов определены», — цитирует представителя надзорного ведомства «Пенза-информ».

Заболевание среди инфицированных штаммом «Омикрон» протекает в легкой форме, все пациенты лечатся на дому, уточнила Быкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по состоянию на 19 января количество заражений коронавирусом составляет 105 144 случая.

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