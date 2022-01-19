Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано десять случаев смерти от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Жертвами коронавируса стали шесть женщин в возрасте от 55 до 83 лет и четверо мужчин в возрасте от 27 до 85 лет. Все ковид-пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 9 914 жителей Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё восемь жителей Ростовской области умерли от COVID-19