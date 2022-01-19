Благовещенск, , 07:10 — REGNUM В главном ковидном госпитале Приамурья около 1000 медработников лечат 435 пациентов. Врачи констатируют, что каждая следующая волна коронавирусной инфекции в регионе протекает сложнее, чем предыдущая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 января в пресс-службе правительства региона.

Госпиталь (сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

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В самый крупный стационар для пациентов с COVID-19 госпитализированы 435 человек, из них 276 нуждаются в кислородной поддержке, 39 находятся в реанимации и десять подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В 2020 году, в период первой и второй волны, было полегче. Дельта-штамм жёстче, агрессивнее, больше пациентов находились на искусственной вентиляции лёгких. Довольно таки напряжённая работа», — отметил заведующий отделением реанимации инфекционного госпиталя Виталий Погорелов.

По его словам, в реанимации коронавирусные больные проводят до 45 суток. Главврач госпиталя Александр Сучков пояснил, что в стационаре были случаи, когда пациенты лежали в больнице 114 и 135 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области набирают медработников, которые будут оказывать помощь на дому пациентам, у которых диагностирован штамм коронавируса «Омикрон». Правительство региона ставит цель увеличить количество выездных инфекционных бригад в два раза.