Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновской области привиты от COVID-19 более 80% жителей, которые «подлежат вакцинации». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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На очередном заседании оперативного штаба были представлены данные о ходе вакцинации от ковида. По сведениям минздрава региона, первым компонентом привились более 638 тыс. жителей, что составляет 80,4% от «подлежащих вакцинации». Каждые сутки уколы делают в среднем 1,3 тыс. человек.

Также продолжается ревакцинация. Её прошли 94 тыс. жителей Ульяновской области.

Власти отмечают, что 17 января регион получил 24,6 тыс. компонентов вакцины «Спутник V», остаток препарата превышает 200 тыс. доз. Всего в Ульяновскую область передано более 846 тыс. комплектов вакцин.

Отметим, что на 14 января коллективный иммунитет оценивался в регионе на уровне 69,5%.

Напомним, что за последнюю неделю, по данным управления Роспотребнадзора, заболеваемость ковидом в регионе возросла на 20,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан (старше 60 лет). Им дали время привиться первым компонентом до 7 февраля, вторым — до 7 марта.

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