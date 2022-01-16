Улан-Удэ, , 10:47 — REGNUM В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 2528. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Один из умерших пациентов был в возрасте младше 65 лет, все остальные были старше этого возраста.

По состоянию на 16 января, в ковидных стационарах республики лечится 771 пациент, у 618 из которых также развилась внебольничная пневмония. 53 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении на дому находятся ещё 1645 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1010 коек: занято — 771, свободно — 239 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,3%», — отметили в оперштабе.