Чита, 16 января 2022, 14:02 — REGNUM В Забайкальском крае пока не выявили ни одного случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон», но это может произойти 4−6 недель. Как пояснил главный внештатный реаниматолог-анестезиолог региона Константин Шаповалов, слова которого цитирует «Чита.ру», вирус завезут из другого региона.
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«Необходим чёткий план открытия новых моностационаров, то есть перепрофилирования коечного фонда», — подчеркнул медик.
Как сообщало ИА REGNUM, не исключено, что этим регионом окажется соседняя Иркутская область, где уже выявили четверых зараженных.
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