Иркутск, , 07:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 15 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7329 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 161 529 (+323 за сутки). Госпитализированы 1877 (-47 за сутки).

В то же время излечились 150 957 пациентов (+271 за сутки).

Ещё 597 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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