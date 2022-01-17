Брянск, , 10:55 — REGNUM В Брянской области 17 января выявлено 160 новых носителей коронавируса — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 76 пациентов, скончались от осложнений 10 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 99 242 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 94 808 человек. Лаборатории выполнили 1 316 530 исследований на коронавирус, в том числе 3818 тестов проверены за минувшие сутки. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 082 пациентов.

В регионе вакцинацию от COVID-19 прошли 518 544 жителей, с учётом ревакцинации — 612 025 человек