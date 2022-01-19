Тюмень, , 15:35 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 363 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 19 января сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 357 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 19 января подтвердили 94 479 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 669 тюменцев, скончался 3631 пациент (девять за последние сутки).

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