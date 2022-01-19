Курган, , 15:43 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружено 89 новых случаев заражения коронавирусом, из них 23 зарегистрировано в Кургане. Об этом 19 января сообщает региональный оперштаб.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 83.

С начала пандемии в Курганской области на 19 января подтвердили 52 364 случая заражения коронавирусом, вылечились 49 872 курганца, скончались 1034 человека (один за минувшие сутки).

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