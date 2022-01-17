Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Несколько сотрудников ОАО «Красный Октябрь» в Санкт-Петербурге обратились в полицию из-за введения контроля иммунных QR-кодов, без которых невозможно пройти на территорию предприятия. Об этом 17 января ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Ранее сообщалось, что с 17 января на территорию «Балтийского завода» в Петербурге нельзя пройти без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо официального медотвода от прививки. Чтобы не создавать толпы на вход, руководство судостроительного завода установило лабиринт из ограждений перед КПП, что вызвало недовольство как со стороны работников, так и профсоюза.

Источник ИА REGNUM уточнил, что не только «Балтийский завод» ввёл сегодня контроль QR-кодов. Также пошло на этот шаг и руководство предприятия «Красный Октябрь», специализирующегося на производстве, ремонте и обслуживании силовых агрегатов, самолетных агрегатов, газотурбинных двигателей-энергоузлов и турбостартеров для авиационной техники.

«В полицию поступило шесть обращений от сотрудников предприятия, которые пожаловались на введение QR-кодов на входе», — пояснил собеседник агентства.

Ранее как федеральные, так и региональные власти неоднократно указывали, что получение QR-кода о вакцинации — добровольное решение каждого гражданина. Как пояснили на Балтийском заводе, несмотря на это, руководство решило пойти на введение контроля кодов, чтобы предотвратить распространение инфекции внутри трудового коллектива.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудников «Балтийского завода» без QR-кодов не пустили на предприятие