Якутск, , 05:08 — REGNUM В Якутии за сутки 18 января коронавирусной инфекцией заразились 448 человек. Это больше, чем когда-либо за всё время пандемии. Абсолютное большинство заболевших — жители Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в столице региона выявлено 380 новых больных COVID-19. Столь высокой отметки количество заразившихся достигло за несколько дней, превысив максимум всех прежних пиков подъёма заболеваемости.

При этом в остальных муниципалитетах республики ситуация остаётся на относительно невысоком уровне. «Рекордсмен» по уровню заболеваемости — Мегино-Кангаласский район, где выявлено 12 случаев за сутки (на пике четвёртой волны — более 20 в день).

Как сообщало ИА REGNUM, в оперативном штабе Якутии настаивают на разобщении рабочих коллективов. На «удалёнку» предлагается отправить половину работающих жителей республики.