Чита, , 13:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 645 (+147 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 88 476 пациентов (+411 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2285 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 81 (-1 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 за сутки).

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