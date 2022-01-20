Салехард, , 01:24 — REGNUM На Ямале зафиксировано шесть случаев заражения штаммом «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Заражены штаммом «Омикрон» четверо взрослых ямальцев и двое детей. Все они прибыли из-за границы. Отмечается, что болезнь протекает в лёгкой форме, и заражённые новым штаммом коронавируса проходят лечение амбулаторно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил подготовить систему здравоохранения к распространению в регионе штамма «Омикрон». Он поставил задачи привлечь в поликлиники дополнительные кадры, усилить работу колл-центров, пополнить запасы лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты, выделить медикам транспорт для выездов на вызовы и привлечь к работе волонтёров.

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